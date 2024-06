Fondée en 1990, à Baie-Comeau, la compagnie IRIS forme aujourd’hui le plus grand réseau d’optométristes, d’opticiens et d’ophtalmologistes au Canada. Si cette entreprise locale est devenue un leader au pays, c’est qu’elle a des valeurs fortes, distinctes et rassembleuses: une vision humaine et familiale du domaine des soins visuels, de même que des produits et des services personnalisés de qualité remarquable.