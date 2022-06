Pour sa dernière collaboration avec un designer, le géant Uniqlo s’est associé à la maison de mode milanaise Marni afin de mettre en valeur une collection faite de pièces estivales colorées et ludiques.

La marque italienne apporte son style audacieux au style simple et pratique de la gamme LifeWear, d’Uniqlo, par ses imprimés, ses teintes vives et ses silhouettes décontractées. Les pièces, conçues pour être superposées, sont ornées de rayures et de fleurs graphiques, un motif signature de Marni. Le tout forme une collection joyeuse, à la fois simple et chaotique, qui a pour but de mousser la bonne humeur et d’inspirer. «La collaboration entre Uniqlo et Marni est plutôt surprenante», avoue sans détour Francesco Risso, le directeur de création de Marni, que nous avons rencontré à Milan par une belle journée de mai. «Le pragmatisme d’Uniqlo, son minimalisme, et le côté plus éclaté, la façon de créer de Marni sont aux deux bouts du spectre de la mode. Cependant, nous avions la même vision: permettre aux gens qui portent les vêtements de cette collection de briller, de montrer leur personnalité, tant dans la simplicité que dans l’excentricité. Parce que ce sont deux façons de crier au monde qui nous sommes.»

La collection est offerte dans les magasins Uniqlo, au Canada, dès maintenant.