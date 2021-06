C’est sur Instagram que Lucie Rhéaume, a dévoilé un avant-goût de la nouvelle collection Girl Crush via quelques clichés pris lors du tournage de la campagne promotionnelle: shorts, t-shirts, chemises boutonnées, hoodies oversized, bralettes nervurées, tissus matelassés…

Fidèle à la signature de la marque, cette nouvelle collection loungewear allie confort et style assumé. En prime? Les vêtements sont produits à partir de matières éco-responsables. La griffe montréalaise a utilisé des bouteilles de plastiques recyclés, du coton biologique et indique avoir aussi utilisé la transformation de vêtements usagés pour produire certains accessoires.

Fier de toutes les couleurs

Dans le cadre du projet Fier de toutes les couleurs de l’agence Muze Influence, la marque québécoise s’associe à Eska, afin de présenter une vidéo promotionnelle colorée et des plus artistiques — mettant en vedette nulle autre que la célèbre danseuse québécoise Énola Bédard. Pendant tout le mois de juin, pour chaque hoodie vendu 1 $ sera versé à la Fondation Émergence qui lutte contre l’homophobie et la transphobie.