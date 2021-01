Lachapelle Atelier a fêté son premier anniversaire sur le marché des boutiques indépendantes québécoises et avec ça nous a gracié d’une deuxième collection pleine de douceur. Avec un panel de tailles allant du 0X au 3X, la marque mise sur la diversité corporelle et des pièces unisexes.

Avec des coupes simples et épurées, les nouvelles pièces sauront ravir le plus grand nombre. Mais ce sont les matières douces et cocooning qui font chavirer nos cœurs! Rien de mieux que des basiques tels que le jog de Maude. Un ensemble jogging bleu marin aux surpiqûres blanches qui sera parfait pour vos journées de télétravail!

Vous voulez vous sentir un peu plus apprêtés ? Alors foncez pour le top Raffie qui se décline en trois couleurs, mais gros coup de cœur pour le beige sable. Ce chandail oversize avec des petits nœuds au dos donne à ton look un peu de surprise. Simple, mais efficace.

Les pièces unisexes viendront chercher les dernières personnes réticentes! Porté au-dessus d’un coton ouaté ou d’un pull à grosses mailles, le kimono Eloi gris foncé apporte de la dimension à une tenue. Le layering c’est tendance alors osez les pardessus casual et confortables.

Zoom sur quelques pièces de la collection!