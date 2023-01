Les pièces de la collection Lock font référence au cadenas, qui tient une place importante dans l’histoire du joailler. Un motif d’archives qui remonte à la fin des années 1800 lorsque Tiffany a proposé pour la première fois à ses clients des cadenas fonctionnels.

Encré dans l’ADN de la Maison, le motif s’est vu régulièrement réinventé au cours des 20 dernières années pour donner naissance à plusieurs pièces devenues cultes.

Les bracelets, bagues et boucles d’oreilles de la nouvelle collection Lock incarnent l’interprétation la plus récente et la plus contemporaine de ce symbole avec une fermeture qui s’enclenche comme un véritable cadenas.