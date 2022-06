Dans un épisode de Fashion Television diffusé au milieu des années 1990, on peut entendre des mannequins s’émerveiller de la capacité qu’avait le designer de traduire la réputation de la mode en une fantaisie bien réelle. Sur les passerelles, le fantasme devenait réalité, et vice versa. Thierry Mugler maîtrisait à la perfection l’art de la mise en scène. Il suffit de visionner le vidéoclip qu’il a réalisé pour le tube Too Funky, de George Michael, dans lequel Linda Evangelista, Tyra Banks et Eva Herzigová se pavanent dans ses créations, et notamment dans l’iconique corset moto, pour le comprendre. Ou encore de regarder les clichés qu’a pris le créateur sur lesquels on peut voir une mannequin – en tenue signée Thierry Mugler, évidemment – au bord du Chrysler Building, à New York, ou sur le toit du Palais Garnier, à Paris.

Puis, il y a ce fameux défilé de l’automne-hiver 1995, qui célébrait les 20 ans de la marque. Pour l’occasion, le designer avait réuni un cocktail explosif: une performance de James Brown, des gogo dancers quasi nus, un striptease de la mondaine Patty Hearst, et quelque 300 looks, dont une création montrant l’illustre derrière de la mannequin Violeta Sanchez, qui a qualifié à juste titre le défilé de «Woodstock de la mode». «Son travail représente quelque chose qui n’existe plus dans l’industrie», affirme Thierry-Maxime Loriot, commissaire de Thierry Mugler: Couturissime.

Vue par plus d’un million de personnes dans le monde, cette exposition à succès, dévoilée pour la première fois au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en 2019, est présentement à l’affiche au Musée des Arts Décoratifs, à Paris, jusqu’au 24 avril. M. Loriot est également l’auteur de deux catalogues qui accompagnent l’exposition: Thierry Mugler Couturissime (2019, Phaidon) et Thierry Mugler Paris (2020, Éditions du MAD). «Faire quelque chose pour le plaisir de la mode? Non. Aujourd’hui, il est question de tapis rouge, de collaborations avec des célébrités, de vente de sacs à main et de parfums… C’est du business. Pour moi, le principal objectif de l’exposition était [d’aider] la jeune génération à comprendre ce que c’est que d’être créatif. Il ne s’agit pas de suivre les tendances ou d’avoir des abonnés; il s’agit de célébrer l’individualité.»