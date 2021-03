L’année 2021 signe l’arrivée d’un nouveau concept de durabilité chez H&M qui vise à créer à partir de processus de fabrication et de textiles durables et avant-gardistes, une série de collections présentées tout au long de l’année. Le géant se réinvente en proposant des pièces hors-norme et écoresponsables qui utilisent les « tissus du futur ».

« Notre nouveau concept poursuit le cheminement de H&M vers un système de mode durable et circulaire. Les histoires d’innovation nous permettent de nous développer et de grandir, tout en créant des pièces désirables et durables que nous espérons que nos clients vont adorer et dont ils seront fiers, » déclare Ann-Sofie Johansson, directrice de la création chez H&M.

Science Story présente vêtements, accessoires et chaussures conçus de matériaux innovants tels que l’EVO par Fulgar®, un fil dérivé de l’huile de ricin, et Desserto, une alternative végétale au cuir produit à partir de cactus et bien sûr de plastique recyclé. De quoi être ultra-stylée tout en contribuant aux actions vers une mode encore plus durable.

« Innovation Stories est une plateforme qui pousse notre expérimentation à un niveau supérieur. L’initiative encourage notre travail avec les scientifiques, les concepteurs, et met en lumière nos idées progressistes. Science Story est un hommage aux années de recherche et d’expérimentation derrière ces matériaux incroyables, » déclare Ella Soccorsi, créatrice chez H&M.

Restez à l’affut des prochaines collections Innovation Stories H&M, célébrant les processus de développement durable pour l’industrie du vêtement, qui feront leur apparition tout au long de 2021. Vous pourrez magasiner la première collection Science Story dès le 1er avril sur hm.com.

En attendant, voici quelques pièces atypiques et écoresponsables cette première collection phare.