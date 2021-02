Sarah-Jeanne et BonLook poursuivent leur collaboration et ajoutent Henriette & Géraldine à la collection Sarah-Jeanne X BonLook: deux nouveaux modèles de lunettes à l’inspiration seventies. La principale intéressée explique le choix des noms de ces nouvelles paires sur son compte Instagram: « Voici les Henriette et les Géraldine! (Mes grand-papa c’est Henri et Gérald, hommage avec twist. 🤍).