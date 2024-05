Harris Reed est le fils de Nick Reed, un documentariste britannique oscarisé, et de Lynette Reed, une ancienne mannequin devenue fabricante de bougies et propriétaire d’une boutique. Il est né à Los Angeles et a étudié au Central Saint Martins, à Londres — qui compte parmi ses anciens diplômés Alexander McQueen et John Galliano. Pendant ses études dans cette institution, Harris Reed a habillé Solange Knowles et Harry Styles, avant de prendre d’assaut les passerelles avec sa marque éponyme, peu de temps après la fin de ses études, en 2020. Ce créateur queer a rapidement fait à nouveau parler de lui en créant pour Harry Styles un blazer sur mesure, attaché à une jupe à cerceaux drapée de tulle et de rubans de satin rose, paru dans le numéro de décembre 2020 du Vogue américain. Avec un groupe d’amis et de clients célèbres, qui pourrait rivaliser avec la clique de Taylor Swift (dont Ashley Graham, Beyoncé, Nicki Minaj, Adele, Selena Gomez, Shakira, Miley Cyrus et Kaia Gerber), Harris Reed a été nommé directeur de la création chez Nina Ricci en septembre 2022, devenant ainsi le plus jeune designer de l’histoire de cette maison de 91 ans.

Il a déjà deux collections Nina Ricci, très bien accueillies par le public, à son actif, il a lancé sa première fragrance, Nina Le Parfum, et prépare son troisième défilé pour la prochaine Paris Fashion Week (automne-hiver 2024-2025), mais il garde les choses en perspective. «Le but de ce boulot n’a jamais été: “Je fais trois saisons, puis je vais me contenter de siroter mon café et de fumer mes fausses cigarettes à la lavande.” Je veux vraiment aller de l’avant et essayer constamment de me surpasser et d’être plus audacieux, ce qui rend ça le fun.»

En plus de jongler avec Nina Ricci et sa propre griffe, Harris Reed s’est aussi marié l’automne dernier et il vient de publier son premier livre, Fluid: A Fashion Revolution, dans lequel il examine un monde de la mode défiant les genres. «Je suis abasourdi que cet objet soit tactile et réel», dit-il à propos du livre et de l’instant où il l’a eu pour la première fois entre les mains. «J’ai toujours voulu sortir un livre, mais je pensais que ce serait bien plus tard dans ma carrière.»