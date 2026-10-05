On connaît bien Alexa Chung pour son style effortless, mais aussi pour son talent à composer des looks uniques, toujours dans l’air du temps.

Depuis le début des années 2000, Alexa Chung s’est taillé une place de choix dans l’univers de la mode grâce à son style bien à elle. Elle a d’ailleurs remporté les British Style Awards trois années consécutives. Reconnue pour son œil aiguisé, elle a le don de transformer des pièces simples en looks résolument mode. Au fil des ans, elle est ainsi devenue une muse pour de nombreux créateurs et passionnés de mode.

Cette saison, elle dévoile une collection de 30 pièces avec Reformation, entre tricots classiques, manteaux structurés et détails romantiques. La collection puise son inspiration dans les grands classiques britanniques, le romantisme vintage et les pièces qu’Alexa porte et réinvente depuis des années. Pour l’occasion, on lui a posé quelques questions.