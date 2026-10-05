Mode
Reformation x Alexa Chung : une collab complètement cool girl
La mannequin, animatrice et it girl anglaise signe une toute nouvelle collection avec Reformation, parfaite pour l’automne-hiver 2026-2027.
par : Alex Gonthier- 05 oct. 2026
Reformation
On connaît bien Alexa Chung pour son style effortless, mais aussi pour son talent à composer des looks uniques, toujours dans l’air du temps.
Depuis le début des années 2000, Alexa Chung s’est taillé une place de choix dans l’univers de la mode grâce à son style bien à elle. Elle a d’ailleurs remporté les British Style Awards trois années consécutives. Reconnue pour son œil aiguisé, elle a le don de transformer des pièces simples en looks résolument mode. Au fil des ans, elle est ainsi devenue une muse pour de nombreux créateurs et passionnés de mode.
Cette saison, elle dévoile une collection de 30 pièces avec Reformation, entre tricots classiques, manteaux structurés et détails romantiques. La collection puise son inspiration dans les grands classiques britanniques, le romantisme vintage et les pièces qu’Alexa porte et réinvente depuis des années. Pour l’occasion, on lui a posé quelques questions.
Vous êtes une cliente de longue date de Reformation. Qu’est-ce que ça représente pour vous de collaborer avec la marque sur cette collection?
Reformation avait une boutique au bout de ma rue, dans le Lower East Side, pendant mes premières années à New York. Ça a toujours été l’endroit fiable où trouver une pièce spéciale à porter pour une sortie. J’ai aussi eu des amis qui y travaillaient, alors la marque a une résonance très personnelle pour moi. Ils avaient même un canapé que j’avais acheté lorsque je venais d’emménager à Brooklyn dans leurs bureaux! L’histoire est vraiment profonde.
Alors, lorsque l’idée d’une collaboration a commencé à prendre forme, j’ai beaucoup aimé le fait que ça ait du sens. J’ai aussi adoré l’occasion de me lancer le défi de créer des pièces plus féminines, sans qu’elles soient trop apprêtées ou compliquées. C’était un peu comme retrouver une vieille amie et célébrer tout le chemin qu’elle a parcouru depuis.
Quelles ont été vos principales inspirations pour créer ces 30 pièces? Et en tant qu’icône mode pour tant de personnes, comment espérez-vous que les gens se sentent en portant ces vêtements au quotidien?
Je voulais vraiment que cette collection soit féminine, puisque je n’avais encore jamais eu l’occasion de me plonger autant dans l’univers du vêtement de soirée. Je me suis donc imaginée, avec mes amies, en train de sortir à Manhattan. J’ai acheté un magnifique manteau de boudoir vintage des années 1930 chez Rockstar Vintage et il est devenu le point de départ de la collection. Quelque chose de glamour, mais décontracté.
Pouvez-vous nous parler du processus créatif? Comment avez-vous combiné vos propres créations avec certains de vos agencements inattendus emblématiques?
J’ai fait des recherches sur le style de Kate Moss dans les années 1990, parce qu’à cette époque, elle portait beaucoup de très belles robes de cocktail simples, avec de grands pans de velours drapés autour d’elle. Kirsten Dunst dans les années 2000 m’est également venue à l’esprit, et je trouve que la robe bustier violette est vraiment un clin d’œil à cette époque.
Je voulais aussi créer une collection qui apporte des solutions à certains problèmes vestimentaires et qui puisse rester longtemps dans une garde-robe. J’ai donc créé des chemises dans des couleurs inhabituelles ainsi qu’une simple jupe noire, longueur cheville, dans un tissu de tailleur. En gros, j’ai donné vie à toutes les pièces qui manquaient à ma propre garde-robe!
Si vous deviez n’en choisir qu’une, quelle est votre pièce préférée de la collection?
Les mules en cuir façon poulain sont un véritable rêve des années 1990 devenu réalité. J’adorerais les porter avec la robe-jupe crayon noire en tissu de dentelle, mais aussi tout simplement avec un pyjama.
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