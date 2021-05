Ce que l’entreprise propose cette fois? Des chaussures de ville durables au style axé sur le design. En prime, la collection Ref Shoes 2.0 présente 15 modèles distincts — on garde l’œil ouvert pour de nouveaux styles à venir au cours de l’été — et un produit 100 % recyclable. La marque américaine collabore également avec Looptworks, une entreprise qui réutilise des matériaux abandonnés, afin de développer un programme de reprise d’accessoires et de vêtements.

Ayant à cœur les techniques de production durable, la compagnie de vêtements et d’accessoires travaille en exclusivité avec des tanneries classées or et argent par le Leather Working Group, reconnu pour utiliser les meilleures pratiques de gestion d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Grâce à ces actions, une paire de chaussures Ref Shoes 2.0 produit en moyenne 37 % moins de dioxyde de carbone et 58 % moins d’eau qu’une paire de chaussures traditionnelles.

La collection Ref Shoes 2.0 est disponible dès maintenant sur Reformation.com.

Zoom sur nos modèles coup de cœur