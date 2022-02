Le processus de design entre Victoria et Canada Goose s’est étendu sur un an et demi. Le résultat: trois modèles de vêtements d’extérieur qui portent le nom de la designer: le manteau en duvet Kakuktinniq, léger; le manteau Kakuktinniq résistant au vent et à l’eau; et le parka Kakuktinniq, qui apporte une chaleur essentielle et une protection pendant les hivers particulièrement rigoureux. Les vêtements se caractérisent par leur taille cintrée, une silhouette ajustée et par certains éléments inuits traditionnels: une palette de couleurs inspirée des aurores boréales et une bordure spéciale sur laquelle figurent des tatouages, témoin d’une pratique culturelle ancienne symbolisant le parcours de chaque personne. «Ce design particulier représente ma force en tant que mère de famille monoparentale et il rend aussi hommage à mes parents», dit Victoria.