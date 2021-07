Le pouvoir de l’engagement «15 Percent Pledge est une initiative de mobilisation qui exhorte les grandes organisations et les détaillants majeurs à allouer 15 % de leur pouvoir d’achat à des entreprises et à des créateurs noirs. On a commencé en force en 2021: en plus des signatures qu’on avait déjà reçues – Sephora, West Elm, Indigo (notre premier détaillant canadien!), Bloomingdale’s, etc. —, on vient d’annoncer la collaboration de Gap Inc. (qui détient Gap, Banana Republic, Old Navy et Athleta) et de Crate and Barrel. Par ailleurs, on a récemment ajouté un onglet “Carrières”, qui indique les postes à combler au sein de diverses entreprises.»

De vrais neutres «En 2020, Brother Vellies a lancé The Nudes, une collection de chaussures offerte dans différentes nuances de neutres. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours utilisé un ton de pêche clair, que j’appelais affectueusement neutre. Après des années à me faire dire ce que cette couleur devait être, ça m’a enfin frappée: le “neutre” n’avait pas la même signification pour notre communauté que pour les autres, et j’ai voulu contextualiser ce mot au sein de mes collections.»

Un petit quelque chose de spécial «Au début de la pandémie, j’essayais de trouver des façons de soutenir ma communauté. Je me demandais ce qu’on pourrait faire pour apporter de la joie et du réconfort à nos membres, malgré le confinement. Chez Brother Vellies, on a eu l’idée avec nos artisans de lancer “Something Special”. Le premier produit a été une tasse en céramique faite à Oaxaca [au Mexique], dans laquelle je bois mon café chaque matin. Nos artisans du Kenya ont aussi créé un porte-clé, inspiré d’un de mes endroits préférés à Los Angeles, et, en janvier dernier, on a conçu un paillasson en fibre de noix de coco. Chaque mois, on offre une surprise différente, livrée chez vous.»

