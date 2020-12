Côté couleurs, le maître mot est « simplicité ». Des tons rouges, noirs, beiges et blancs qui reflètent parfaitement le style de Victoria Beckham. Côté produits: des brassières de sport classiques, des sacs à dos, des joggings, des gants, des bonnets, des casquettes et même des jupes! Pour les prix, on compte entre 37 $ et 500 $ suivant les pièces. Pour découvrir la collection Drop 4 au complet, rendez-vous dès aujourd’hui sur le site de reebok.ca!

