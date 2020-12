Voilà une nouvelle qui devrait ravir ses nombreux abonnés! L’influenceuse Noémie Lacerte lance, ce mardi 1erdécembre, sa ligne de vêtements qui répond au doux nom de Noble. « »Noble », qui se définit comme étant une qualité sublime, est un mot simple qui, pour moi, décrit parfaitement bien les femmes qui donnent vie à Noble en portant la marque. Comme je suis la fondatrice de la marque sans en être le visage, Noble est aussi un subtil clin d’œil à mon prénom, tous deux débutant par la lettre « N »», nous explique Noémie Lacerte. Loin de la «fast fashion», les créations sont entièrement pensées et fabriquées au Québec et les tissus et les matériaux qui les composent viennent tous d’entreprises locales. Même son de cloche pour le matériel de livraison des colis! «Les productions sont petites, parce qu’elles sont faites avec amour par une équipe réduite. Nos collections sont toutes exclusives pour garder le contrôle de la qualité et de la quantité, et surtout pour éviter les surplus et le gaspillage.» Cette première collection ne comprend d’ailleurs que trois morceaux: une jolie robe de soirée à dos ouvert – idéale pour les fêtes – , et un ensemble pantalon/blazer court. «Ils sont le résultat des tout premiers morceaux qui sont sortis de ma tête», explique la jeune femme. Et il faut dire que le pari est réussi! Les designs sont sophistiqués, sexy et uniques. «J’avais envie que les filles qui portent les morceaux de Noble se sentent femmes, puissantes et élégantes.»