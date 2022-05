Pour compléter les looks, des pièces légères telles que des robes courtes et un ensemble fleuri s’ajoutent aux maillots de bain. « En complémentarité avec les maillots de bain, cet été on arrive avec une belle collection de vêtements légers et confortables. Les morceaux ont été pensés pour créer des total looks agencés aux maillots de bain afin de pouvoir passer rapidement de swim à habillées lors d’un party piscine, d’une séance de bronzage au parc ou encore d’une journée en bateau », affirme Marina.