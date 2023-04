À nous le style tant envié aux parisiennes

Reconnue pour ses créations intemporelles, son style reconnaissable et son approche écoresponsable, Sézane offre en ligne et dans ses boutiques un éventail de pièces classiques et contemporaines. La durabilité, en utilisant des matériaux respectueux de l’environnement et en s’engagent à réduire les déchets notamment, est au cœur de la marque et aussi une valeur forte partagée par la communauté des acheteuses à travers le monde.

Le style effortless chic des parisiennes est maintenant à portée de clics depuis le Canada à sezane.ca. En attendant l’ouverture éventuelle d’un point de vente au pays et pourquoi pas à Montréal (on a le droit de rêver!) on jette notre dévolu sur le e-shop de la marque avec des frais de livraison offerts à partir de 250$ d’achat et des retours gratuits. Et surtout, finis les frais de douane!

Zoom sur 5 intemporels de Sézane