Pour les personnes ou les choses qui se déplacent : tel est le slogan de la marque lancée par l’influenceuse et créatrice de contenu Julie-Anne Ho. Avec l’intention de s’inscrire dans le monde de la mode et d’y laisser son empreinte, la jeune femme s’est inspirée du voyage et de l’idée de « déplacements pratiques » dans la création de sacs à main en cuir vegan aux styles distincts et aux couleurs uniques. « Je voulais aller vers quelque chose que les autres ne font pas. C’était un besoin que j’avais que de retrouver des sacs à main québécois à la fois très edgy et minimalistes, tout en étant tendance et intemporels. Je veux que les gens puissent porter Essaim pendant des années et que ça ne soit pas seulement la saveur du moment. »

La marque d’accessoires — qui a pour mission de desservir la femme tendance dans son train de vie actif — est née d’un désir de création et d’amour pour la mode de la fondatrice. « Me lancer dans l’entreprenariat, spécialement dans le monde de la mode, a toujours été un rêve pour moi; ayant beaucoup appris dans les dernières années et ayant également développé mon instinct entrepreneurial, je me suis sentie prête à me lancer dans cette aventure. »

Le projet, en développement depuis février 2021, a finalement vu le jour le 30 mai dernier. « Depuis le lancement, la réception est exceptionnelle! Les gens commencent à recevoir leur commande et disent adorer le produit et être impressionnés par sa qualité. Je suis donc super contente! »