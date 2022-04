Quelles sont tes pièces coups de cœur?

«J’adooore le matching set veste oversized et bermuda en lin. Le débardeur est aussi un coup de cœur; superposé à un t-shirt blanc, ça fonctionne super bien! Aujourd’hui, je portais un chemisier ample que j’aime beaucoup; il est versatile car il se porte de différentes manières : ample avec un jean, rentré dans un pantalon, ouvert avec une camisole en dessous, etc. Et je dois dire que je ne porte pas souvent d’imprimés, dans la vie, mais j’aime beaucoup celui de notre jupe midi plissée! Ah! et le combishort style safari, qui est vraiment mon genre pour aller bruncher ou faire des commissions, avec des runnings.»

C’est comment, travailler avec l’une de ses meilleures amies?

«C’est vraiment très le fun! Chloé Mérineau et moi nous sommes connues au travail; on est devenues amies par après. À force de se côtoyer, disons que nos visions de la mode se ressemblent. On aime exploiter nos différences aussi, ça crée des débats intéressants étant donné qu’on a des styles et des silhouettes si distinctes, elle et moi. Quand nos idées se rencontrent, on sait qu’on a un match! C’est ça qu’on exploite beaucoup quand on développe des collections de vêtements ensemble. J’ai donné une drôle de métaphore à un journaliste, tantôt, qui – je crois – représente bien notre collaboration : c’est comme si nos collections passées de l’Aubainerie était notre premier spectacle ensemble, et que là, on s’est réunies pour un deuxième show. On est plus «rodées», plus fortes, mais il faut que les gens aient envie de venir voir ce qu’on a de nouveau à dire!»

Finalement, pourquoi était-ce important pour toi d’avoir une collection taille plus?

«C’était non négociable pour moi. Dans le passé, je me suis battue pour offrir des collections taille plus; j’étais contente que le Groupe Marie Claire ait une boutique dédiée aux grandes tailles, ça me laissait entrevoir que c’est important pour eux aussi. En ce moment, les femmes qui portent du taille plus ont souvent la même offre, c’est assez choquant et désolant : des tuniques lousses et amples, des cols en V parce que sinon ce n’est apparemment pas seyant au niveau de la poitrine, des rayures verticales mais ô! surtout pas horizontales… Des vêtements qui répondent à de vieilles règles de stylisme qui ne tiennent plus du tout la route en 2022! J’avais envie d’offrir aux femmes 14+ des vêtements qui leur donnent envie de se célébrer, de s’aimer : des chemisiers cintrés, des hauts oversized, des pantalons à jambes larges super modernes, une jupe midi… On a voulu proposer autre chose que ce qu’on voit partout en magasin, et je pense que c’est un pari réussi.»

En guise de conclusion, j’ai testé (et approuvé!) trois looks offerts en taille plus des collections Véro pour le Groupe Marie Claire. Mon favori : le chemisier souple agencé à la jupe midi plissée. Chic et décontracté! Et surtout, vraiment confortable.

Dans les boutiques Marie Claire, Grenier, San Francisco et Claire France, et sur verocollection.ca.

