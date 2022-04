Qu’est-ce qui distingue Messika, selon vous?

Nos créations sont pensées pour mettre en valeur le diamant, qui doit être le plus possible en contact avec la peau, un peu comme un tatouage, car il n’y a rien de plus beau. Elles ne s’imposent pas comme un logo; elles font plutôt partie du style. Ce sont des bijoux qu’on peut mettre avec un jean et un t-shirt blanc, qu’on ait 15 ans ou 70 ans, comme ma mère, qui les porte merveilleusement bien.

Comment est née votre collaboration avec Kate Moss?

Ça s’est fait spontanément. Elle était déjà l’égérie de la marque. On mangeait une galette des Rois au Ritz Paris, car c’est toujours là que Kate demeure quand elle vient ici, et elle a commencé à me poser des questions très pointues sur mes créations pour savoir comment on avait conçu telle ou telle pièce. Je lui ai demandé pourquoi elle s’y intéressait autant, et elle m’a répondu qu’elle était une vraie amoureuse de la joaillerie, et qu’elle collectionnait les bijoux, dénichés à chacun de ses voyages ou reçus en cadeau. Je lui ai donc demandé si elle aimerait concevoir une collection avec moi, et elle a tout de suite accepté.

Par la suite, je suis allée chez elle, à Londres, et on a ouvert sa boîte à bijoux pour s’inspirer de sa collection et de ses goûts. Elle a beaucoup de créations vintage, de style bohème ou Art déco, de même que des pièces du Rajasthan. Les gens voient en Kate Moss une icône rock, mais, en fait, elle a un côté très doux, romantique et vulnérable. On a d’ailleurs voulu transcrire cette polyvalence dans le défilé, qui rendait aussi hommage à son style.