Le diamant sous toutes ses facettes

Pour la designer, fille du célèbre diamantaire André Messika, la pierre précieuse, point de départ de chacune de ses collections, n’a aucun secret. C’est une source d’inspiration constante, tout comme l’est la mode, la haute couture et l’histoire de la joaillerie, et Valérie Messika s’amuse à défier – et à réécrire – les codes de cet art. À chaque création, elle exprime sa vision originale, doublée d’une expertise audacieuse et d’une créativité hors norme, pour libérer et rajeunir le diamant, loin de l’étiquette traditionnelle qu’on lui impose. Sur des bijoux racés au caractère affirmé, la pierre précieuse devient un accessoire de mode de tous les jours, qui ponctue la tenue d’un éclat imparable.