Accompagnée de sa grande amie — et designer de talent — Françoise Perron, Marina Bastarache propose via sa marque Nana The Brand la collection Banff 2021 composée de lunettes de soleil et de maillots de bain colorés, aux touches romantiques et ultra féminines.

L’animatrice et Youtubeuse a une nouvelle fois souhaité des pièces à son image: tendances, délicates et éclatantes. L’inspiration et les couleurs derrière cette collection prennent racine au cœur de la chaîne des Rocheuses et des eaux des glaciers de Banff, nous rappelant voyage et aventure.

« J’ai toujours rêvé de rencontrer l’immensité des rocheuses de l’Alberta. Parcourir la route des glaciers et immortaliser la beauté de ce que nous offre notre pays. C’est ce que l’on a fait l’été passé avec mon équipe pour la collection Banff du printemps 2021. Le Canada apporte une énergie de pureté et de fraîcheur. C’est un sentiment vertigineux et si paisible à la fois que d’être témoin de la richesse de notre pays. Et lors de ce voyage, au lieu de se sentir étranger, on ne fait qu’un avec la nature. La campagne est enveloppée d’une énergie paisible, à point par les temps qui courent, et d’une beauté, non seulement pour ses paysages, mais pour le choix des couleurs, motifs et textures des maillots ».

Un mot les nouveautés estivales

L’esprit créatif et la personnalité flamboyante de Marina se reflètent dans cette vaste gamme aux couleurs, textures et motifs variés: 6 nouveaux modèles de lunettes de soleil et 7 modèles distincts de maillots de bain. En plus de ces nouveautés, Nana the Brand lancera une collection de Summer Basics en mai, ainsi que d’autres modèles de maillots de bain en juin. Restez à l’affut!

En attendant on plonge dans le printemps avec quelques-unes des pièces phares de cette nouvelle collection. Disponible dès maintenant sur nanathebrand.com et dès demain chez les détaillants participants.