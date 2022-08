5. De quoi es-tu le plus fier quant à ta participation à l’émission?

«J’ai eu beaucoup de plaisir – surtout derrière la caméra. On travaille sous pression, rapidement, dans des situations où on est brulés. Mais c’était quand même plaisant de pas penser à son entreprise, de pas avoir de téléphone sur soi pendant la journée, de juste faire notre métier et rien d’autre. Juste créer des vêtements. C’est exactement ce que j’aime faire, et j’ai appris que j’étais plus débrouillard que je pensais.»

6. Quel impact ont eu ces deux dernières années de pandémie sur ta marque et ton processus créatif?

«Ç’a été difficile, comme pour tout le monde, de passer à travers ces deux dernières années – surtout en termes de ventes internationales. Juste avant mars 2020, j’avais pris la décision de faire un nouveau rebrand (de MRKNT), alors j’ai pu profiter des moments plus tranquilles pour penser à ça, revoir ce que je voulais faire avec la marque. Ça n’a pas été bénéfique, mais c’est arrivé au bon moment dans ma carrière, je pense, cet arrêt forcé.»

7. Tu as présenté ta marque à Paris et à Las Vegas. Qu’espères-tu pour le futur de ta marque?

«Mon but, c’est de vendre mes créations dans plus de 200 points de vente, partout dans le monde. J’entrevois ma marque en Corée, à LA, à Paris, à Berlin. J’espère pouvoir présenter dans les semaines de mode, puisque les défilés et le spectacle font partie de mon esthétique.»

8. Qu’as-tu appris depuis le lancement de ta marque en 2015? Y a-t-il une leçon que tu aurais aimé tirer plus tôt?

«J’aimerais dire 150 choses à Markantoine du passé! J’étais loin d’être un businessman, à l’époque. Je crois que j’aurais aimé être plus au courant de tout, savoir mieux superviser tant les ventes que la comptabilité. J’ai dû me transformer en entrepreneur et apprendre au fur et à mesure. Maintenant, j’ai plus de liberté créative parce que j’ai une équipe de cinq personnes avec moi, qui m’aident à me concentrer sur mes créations. »

Making the Cut sera diffusé dès le 19 août, sur Amazon Prime.

