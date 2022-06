Maguire ouvre sa première boutique à New York

Constatant une hausse marquée des ventes sur le marché américain durant la pandémie et se démarquant sur la scène internationale par ses valeurs profondes telles que la transparence, la production éthique, la qualité et le confort, la marque s’est sentie prête pour une nouvelle aventure: « L’ouverture de cette boutique à New York représente un grand accomplissement pour nous ! Nous nous retrouvons aux côtés de grands joueurs de la mode et cela nous permettra de faire notre entrée officielle sur le marché américain. » affirment Myriam et Romy.

La boutique de 1000 pieds carrés ouvrira ses portes le samedi 11 juin prochain et mettra en vedette la nouvelle collection été 2o22, ainsi qu’une collection de lunettes fumées colorées signées Maguire. Fidèle à son image de marque, l’entreprise a fait affaire avec l’atelier Catherine Catherine pour concevoir une boutique colorée, épurée, aux accents vintage et qui mettra des pièces de créateurs québécois, tels que Lambert & Fils et Catherine Potvin, à l’honneur.