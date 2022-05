Comment assurez-vous la traçabilité de vos matériaux, et qu’aimeriez-vous améliorer au chapitre de la durabilité?

La traçabilité et la transparence sont essentielles pour éviter les impacts négatifs qui peuvent survenir à toutes les étapes du processus de création. Notre objectif est d’obtenir une traçabilité à 100 % pour tous nos matériaux de base. Cela dit, c’est un processus très complexe et difficile. [En 2021], nous avons choisi de concentrer nos efforts sur l’or, car il constitue la majorité de nos produits. De fait, 70 % de nos bijoux en or 14 carats sont fabriqués avec de l’or recyclé et 30 % avec de l’or nouvellement extrait. La traçabilité est un projet à long terme, et nous continuerons à travailler en priorité avec les meilleurs fabricants du Responsible Jewellery Council [une instance qui aide le secteur mondial de l’horlogerie et de la bijouterie à créer une chaîne d’approvisionnement durable], qui ont été vérifiés par des institutions indépendantes.

Quelle est la chose la plus importante que vous recherchez dans un bijou?

Que les pièces soient bien conçues, de haute qualité, et qu’elles résistent à l’épreuve du temps. J’aime en acheter pour me rappeler certaines étapes importantes; donc, leur signification est également essentielle pour moi. Outre mon alliance, j’aime particulièrement mon pendentif en diamant qui forme la lettre J [fait par Mejuri] pour mes jumelles, Joud et Julia. Je garde mes bijoux préférés [de la griffe], surtout les plus emblématiques, notamment le collier en diamant et, bien sûr, la célèbre bague Croissant.