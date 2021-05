Mode, art, musique et danse, tant à l’extérieur qu’en ligne, seront au rendez-vous lors du festival qui aura lieu du 17 au 22 août prochain. Cette année, le Groupe Sensation Mode pour le Festival Mode & Design (FMD) s’est donné comme défi d’innover, d’oser et de se réinventer. Un défi qui s’annonce réussi!

Alors qu’une série de conférences et de webinaires aura lieu en salle et en ligne le 17 et 18 août, la programmation extérieure débutera dès le 19 août à la Place des Festivals, au centre-ville de Montréal, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur. Le FMD 2021 souhaite apporter une bouffée d’air frais, à l’heure où la population retient son souffle depuis plusieurs mois déjà.

«Le FMD 2021 sera l’occasion idéale pour le public de troquer le mou des derniers mois, sortir avec style et venir déambuler pour soutenir la scène locale», a annoncé Jean-François Daviau, cofondateur du festival, dans un communiqué.