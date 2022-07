Le Festival Mode + Design prendra une nouvelle fois d’assaut la Place des Festivals et accueillera des milliers d’adeptes de mode, de musique, d’art, de design et de danse. Dès le 25 août, 24 designers et marques présenteront leurs collections lors de défilés sur la scène principale. Parmi eux: Moni Amuli Couture, Madeleine Nelson, Vêtements Mame, Dailystory X Bertrand La Ligne, mais aussi des écoles de mode comme le Collège LaSalle et le Cégep Marie-Victorin. La programmation prévoit également une quarantaine de performances artistiques et de prestations musicales, une zone pop-up avec 46 créateurs locaux ainsi que plusieurs expériences mode comme le fashion truck de Lambert.