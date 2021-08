D’un côté, le Festival Mode + Design reprendra ses quartiers à la Place des Festivals du 17 au 22 août. Au programme des réjouissances? Des défilés, des prestations musicales, des spectacles de danse, des boutiques éphémères, des conférences et une foule de designers tels que KataFashion, Girl Crush et Lakuachimoto.

«Nous avons redoublé d’efforts et multiplié les brainstorms créatifs pour offrir un contenu original et du plaisir aux visiteurs dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le FMD 2021 sera l’occasion idéale pour le public de troquer le mou des derniers mois, sortir avec style et venir déambuler pour soutenir la scène locale.» — Jean-François Daviau, Co-fondateur du Festival Mode + Design.

Pour découvrir la programmation, c’est par ici!

De l’autre, la Semaine de Mode de Montréal célèbre son grand retour après huit ans d’absence. Du 13 au 19 septembre, cette nouvelle édition, complètement repensée, nous offrira de visiter des boutiques éphémères et des ateliers de création, de rencontrer des designers et d’assister à des conférences et à des webinaires avec des personnalités de l’industrie.

On note à notre agenda ces deux rendez-vous au sommet du style!

