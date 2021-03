Avec pour objectif de mettre fin à la production de déchets plastiques et d’utiliser uniquement des matériaux recyclés d’ici 2025 le géant allemand de la chaussure lance une nouvelle version de son cultissime modèle, la Stan Smith, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

À la traditionnelle Stan Smith au talon vert désormais entièrement éco-responsable, Adidas vient ajouter deux nouveaux modèles conçus avec la fibre synthétique PRIMEGREEN et une semelle en caoutchouc en matériaux recyclés. Fleurs et planètes colorées sur l’un et design similaire mais cette-fois floqué blanc sur blanc sur l’autre.