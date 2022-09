Organisée par la Grappe métropolitaine de la mode et présentée par La Vie en Rose, la Semaine Mode de Montréal propose une programmation festive, inclusive et chaleureuse. C’est à partir du 19 septembre que les grands acteurs de l’industrie auront l’occasion de présenter leurs nouvelles collections, ouvrir les portes de leurs ateliers et boutiques, présenter des conférences et ainsi échanger avec les passionnés de mode locale.

« La Semaine Mode de Montréal se veut une vitrine sur la créativité et le savoir-faire remarquables des acteurs de l’industrie. C’est l’occasion pour l’écosystème mode du Québec de célébrer l’effervescence et la richesse de notre mode locale.» souligne Mathieu St-Arnaud Lavoie, directeur général de mmode.