Célébrer la mode montréalaise de façon inclusive et accessible est LA mission de la nouvelle Semaine Mode de Montréal (SMM). Afin de rendre l’achat local festif et plus enrichissant le public pourra partir à la rencontre des personnalités de la mode montréalaise qui façonnent les tendances d’aujourd’hui afin de découvrir leurs studios et de discuter d’enjeux importants.

Avec plus de 70 bannières et designers d’ici annoncés à sa programmation, la SMM promet une panoplie d’activités à travers la ville qui sauront charmer les amateurs, mais aussi les non-initiés de la mode montréalaise. Les Montréalais seront ainsi invités aux lancements de plusieurs collections de designers tels que, MAS Montréal, Veinage, Melow Design, OOKPIK, Meemoza, Miljours Studio, Marc Alexandrin, Desloups et Annie 50.

«Pour notre première édition de la SMM, nous sommes très fiers de voir que l’industrie a répondu à l’appel et de pouvoir offrir aux Montréalais et aux visiteurs une programmation aussi variée, qui regroupe des événements pour tous les goûts et tous les budgets, à l’image de la mode montréalaise», a souligné Debbie Zakaib, directrice générale de la Grappe mmode, organisation derrière la nouvelle Semaine Mode de Montréal, dans un communiqué de presse.