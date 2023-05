Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à une jeune femme qui cherche à se faire une place dans l’industrie de la mode?

VSB: Vos plus grands échecs peuvent devenir vos plus grandes réussites. Ne pas se laisser arrêter par un obstacle, car il y a tant à apprendre de chacun, être patient avec vous-même et considérer les embuches comme faisant partie du processus de croissance et non comme des échecs.

VMB: Ne construisez pas le stade avant les supporters. Construisez-le naturellement par le biais de l’offre et de la demande. Pour les femmes en particulier, ne laissez jamais personne vous intimider.