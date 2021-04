C’est une montre, mais c’est aussi une histoire, celle de Chopard, fleuron suisse de l’horlogerie et de la joaillerie de luxe. En 1976, cette maison amorce une petite révolution dans une industrie ancrée dans les traditions en lançant la montre Happy Diamonds: autour du cadran, des diamants se déplacent joyeusement au rythme des mouvements du poignet.

Près de 20 ans plus tard, en 1993, Caroline Scheufele – fille de Karl Scheufele, qui, dans les années 1960, a racheté l’entreprise familiale Chopard à Paul-André Chopard – lance un nouveau modèle: la Happy Sport. Cette montre chic et sportive, faite pour bouger, adopte les fameux diamants mobiles, en y ajoutant une innovation majeure: les gemmes sont maintenant placées sur le cadran même, entre deux verres saphir, et elles dansent sans entrave dans une chorégraphie envoûtante. Pour cette première édition, baptisée Happy Sport the First, le petit bijou s’offre en plus un boîtier en acier inoxydable et un bracelet «galet», formé de maillons souples, qui épouse la forme du poignet à la perfection. Il incarne alors une modernité dans l’air du temps, à la fois libre et pleine d’audace. Il devient surtout mythique et, en 28 ans d’existence, il n’a eu de cesse de se réinventer à travers plus de 1000 déclinaisons.