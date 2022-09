La durée de vie d’une monture

«Si on prend soin de notre monture, elle n’aura tout simplement pas de fin de vie, précise Marie-Sophie. Moi, j’ai des montures qui datent des années 1960, des antiquités dans lesquelles j’ai mis ma prescription et que je porte occasionnellement. Il suffit que la monture soit faite de bons matériaux à la base, et qu’elle soit bien entretenue. Dans le moment, il y a beaucoup de montures de plastique «cheap» qui se vendent et qui ne durent pas, mais quand on parle de bons plastiques italiens, ça dure pour la vie… c’est écologique, n’est-ce pas?»

Et le prix dans tout ça?

On doit s’attendre à payer 450$ pour la monture. À ça, on ajoute le prix des verres. Oui, ça peut paraître cher sur le coup, mais ça vaut chacun des sous. (Surtout quand je pense que je viens de dépenser plus de 300$ chez le coiffeur!) Une monture unique – ou presque -, made in Québec, qui tient en place et qui peut durer dans le temps grâce à ses composantes de qualité, ça ne vaut pas la peine de s’en passer!

