J’ai lu que vous ne produisiez qu’une centaine de pièces personnalisées par an.

«Je pense que c’est moins que ça, en fait, parce que nous ne sommes qu’une trentaine dans l’atelier et qu’il y a souvent sept ou huit personnes qui travaillent sur une seule commande. Nous devons d’abord «entrer» le patron de la pièce dans l’ordinateur — pour que la découpe au laser puisse être effectuée par l’imprimante 3D —, et cette opération peut prendre de trois à quatre semaines. La pièce est ensuite confiée à un tailleur classique, qui la transforme en un modèle normal, et ce n’est qu’à ce moment-là que la découpe au laser du tissu peut commencer. Nous devons également former les gens qui travaillent dans l’atelier afin qu’ils comprennent à la fois le côté traditionnel et le côté technologique des choses, car ça ne s’apprend pas — encore — dans une école ou une maison d’enseignement. C’est aussi la raison pour laquelle nous sommes assez limités dans le nombre de commandes que nous acceptons, parce qu’il faut travailler avec les bonnes personnes si nous voulons maintenir la vision de la marque. C’est pourquoi les clients peuvent aisément reconnaître une pièce IVH — elle combine le passé et le futur pour créer un look que vous ne trouverez pas ailleurs. Je crois que c’est pour ça que nos clients nous sont fidèles. Ils reviennent toujours vers nous.»

Quelles leçons avez-vous apprises au cours des 15 dernières années?

«Le plus grand défi a été de trouver un équilibre entre identité et commerce. J’ai le sentiment d’avoir été très cohérente dans mes choix, et c’est pourquoi j’ai maintenant une liberté totale sur le plan de la créativité, ce qui est vraiment précieux. Je n’ai pas d’investisseurs qui me disent ce que je dois faire ou penser. C’est ce pour quoi je me suis battue pendant si longtemps. C’est un très grand luxe pour moi d’avoir cette liberté en tant qu’artiste. Quand vous créez une marque, il y a beaucoup de gens qui essaient de vous influencer, de vous donner des conseils, de vous orienter vers quelque chose en particulier. Je sens que j’ai été capable d’écouter les bonnes personnes et d’être têtue — et donc de protéger qui je suis.»

