«Avoir du style ne demande pas qu’on dépense beaucoup d’argent, assure-t-elle. Ce qui est important, c’est la façon dont vous vous sentez lorsque vous portez quelque chose. Le style, c’est l’expression de soi et, par-dessus tout, c’est une attitude.» Le partenariat entre l’influenceuse centenaire et la griffe suédoise, qui sera disponible le 31 mars prochain, donnera lieu à des tailleurs à motifs floraux, à des robes à volants extravagantes, et, bien sûr, à des bracelets et à des colliers à superposer comme le fait si bien Iris Apfel, qui ne quitte jamais ses lunettes rondes et ne sort pas sans une cascade de bijoux. «La collection est ludique, opulente et riche, elle a des couleurs vibrantes, des imprimés réalistes et des tissus somptueux», ajoute Ann-Sofie Johansson, conseillère créative chez H&M. Rendez-vous pour magasiner le fruit de cette collaboration en boutique et en ligne dès le 14 avril.