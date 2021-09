La collection Iris Apfel x H&M comprendra des vêtements, des bijoux et des accessoires conçus pour tout le monde. On pourra y voir des ensembles coordonnés colorés, des complets à imprimés fleuris, des robes à volants et des robes imprimées lumineuses, avec un mélange de textures, de coupes et de motifs intéressants.

Tout en s’inspirant du look de superposition de vêtements d’Iris Apfel et de son amour pour les pièces volumineuses, les accessoires seront teintés de nombreux thèmes, dont les plantes, les animaux et les trésors d’un autre monde.