Un it bag pour tous

Baptisé le «Birkin de Bushwick» en raison de son prix abordable (allant de 190 $ le petit modèle à environ 345 $ le plus grand) et de son style emblématique, en clin d’œil au célèbre It bag d’Hermès, le cabas en cuir synthétique a été créé «pour tout le monde». Inspiré du sac de magasinage du grand magasin Bloomingdale’s et affichant le logo de Telfar (soit les initiales du créateur comme les avait dessinées l’un de ses professeurs quand il était jeune), l’accessoire – décliné en trois tailles et en diverses nuances – est en rupture de stock chaque fois qu’il est offert dans la boutique en ligne. En août 2020, celle-ci a lancé le Bag Security Program, un programme d’une journée qui a permis à tous les clients qui le désiraient de réserver le précieux fourre-tout, même s’ils devaient attendre quelques mois avant de le recevoir. Une démocratisation toujours à contre-courant de l’industrie de la mode, qui a plutôt tendance à privilégier la rareté pour exacerber le désir. Est-ce dans cette optique universelle que la marque Telfar favorise les collaborations en tout genre? Après en avoir fait une avec Converse et avec White Castle, une chaîne américaine de restauration rapide, et après un partenariat manqué avec Gap, la griffe s’est associée à UGG et sortira en juin une mini collection, qui sera par la suite offerte au Canada en septembre. Par le passé, Telfar Clemens avait déjà réinterprété – de façon non officielle – l’illustre botte en shearling de cette marque californienne. Cette fois-ci, UGG lui a donné son autorisation, et il y a fort à parier que la capsule connaîtra un franc succès. On ne risque pas grand-chose à miser de la sorte: à l’exemple du roi Midas, tout ce que touche le designer Telfar Clemens se transforme en or! shop.telfar.net