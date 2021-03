Produire des vêtements conçus à partir de matières 100 % recyclées

« Notre objectif est de créer des produits faits soit à partir de matières 100 % recyclées ou de matières écoresponsables, et ce, d’ici 2023 », affirme Cindy. « On s’est questionné à savoir ce qu’on voulait vraiment comme entreprise et c’est ça qui en est ressorti. On voulait créer quelque chose de A à Z, de la conception à la mise en marché, et que ce soit fait dans un processus durable » explique Cindy. Une volonté qui se reflète dans tout le processus de création des vêtements Girl Crush: de l’emballage minimal conçu en matières biodégradables jusqu’à l’impression écologique. C’est également par la production vestimentaire lente — slow fashion — que l’entreprise veille à réduire son émission de gaz et de produits chimiques.

Chose certaine, les créatrices ne manquent pas d’idées et de projets. Elles souhaitent notamment faire de Girl Crush Gang la référence en termes de loungewear écoresponsable au Canada en continuant de développer et de faire grandir la marque à travers le pays et outre-mer.

