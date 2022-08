Le Gala Bulles est une soirée-bénéfice annuelle, qui soutient la mission de l’Association pulmonaire du Québec et encourage les jeunes chercheurs. Cet événement aura lieu le mercredi 31 août au Grand Quai du Port de Montréal et sera également l’occasion pour les 400 personnes présentes d’assister à un défilé mettant en vedette les créations automne-hiver 22/23 de plusieurs créateurs canadiens de renom.

Sous la direction artistique de Hans Koechling, les collections de Philippe Dubuc, Denis Gagnon, Marie Saint Pierre, SHAN, Helmer, Hip and Bone, Nadya Toto, Mikael D, Di Carlo Couture, Eliza Faulkner, Angela Mitchell et Alan Anderson seront présentées lors de ce cocktail dînatoire glamour. Des jeunes créateurs émergents du Collège LaSalle, du Cégep Marie-Victorin et de l’École Supérieure de Mode ESG UQAM seront également mis à l’honneur. Animée par Geneviève Borne, cette soirée festive soutient la recherche ainsi que 3 millions de personnes atteintes d’une maladie respiratoire au Québec. D’ailleurs, certains patients vivant avec la maladie prendront la parole et participeront au défilé.

Divertissements, réflexions, cuisine d’exception, encan en ligne et cadeaux à gagner sont au rendez-vous ! Les personnes qui souhaitent encourager l’Association pulmonaire du Québec peuvent également se procurer des t-shirts en édition limitée, réalisés par plusieurs créateurs présents lors de l’événement.

Les billets pour la soirée sont en vente au coût de 350$, pour plus détails visitez poumonquebec.ca.