Exclu: H&M lance la marque de vêtements de sport H&M MOVE

Célébrant le fait que chaque personne sur la planète bouge et est déjà en mouvement, H&M MOVE souhaite, à travers ses collections, offrir une vision plus accessible du sport.«L’élimination des obstacles à la pratique du sport est au cœur de notre objectif, à commencer par la démocratisation des vêtements de sport.» confie Simon Brown, directeur général de H&M Move via un communiqué.

Les festivités seront lancées en grand avec une campagne mondiale mettant en vedette le chorégraphe de renom JaQuel Knight (on lui doit entre autres des chorégraphies mémorables pour Beyoncé) et la fabuleuse Jane Fonda ; 40 ans plus tard l’actrice reprend son rôle de monitrice d’entraînement dans une vidéo des plus rythmées!

«J’ai passé une grande partie de ma vie à faire bouger les gens et j’ai été naturellement attirée par la mission de H&M Move, qui est de faire bouger le monde entier», déclare l’actrice oscarisée, militante et icône de l’entraînement physique. Pour moi, il ne s’agit pas de faire du sport ou d’être le ou la plus athlétique. Il s’agit de donner à votre corps le type de mouvement dont il a besoin pour rester en bonne santé afin qu’il puisse prendre soin de vous.»