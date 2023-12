Quel est ton parcours? Quelles ont été tes motivations pour te lancer dans la mode durable?

J’ai étudié en entrepreneuriat et en marketing à HEC Montréal. Passionnée de développement durable, j’étais persuadée qu’il était possible de créer des produits réellement écologiques et de qualité en utilisant les technologies textiles les plus récentes, comme le cuir d’ananas ou l’asclépiade (une espèce de plante vivace) dont on parlait à l’époque. N’ayant aucune connaissance en couture ou en confection de vêtements je me suis entourée d’experts qui ont chacun plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie du manteau québécois. Mon objectif initial était de repenser entièrement un produit non écologique, le manteau d’hiver, et de le rendre réellement écoresponsable, des étiquettes, à l’isolation, en passant par les doublures. J’ai donc entamé une démarche entrepreneuriale et de design thinking avec pour vision une fabrication éthique couplée à une réduction de la pollution plastique. Une campagne de sociofinancement réussie plus tard, je me retrouvais plongée dans le grand monde de la mode!