SUR SA GRIFFE

«[Mon équipe et moi] regardons souvent ce que nous avons fait par le passé […]. Je souhaite toujours que mes clientes puissent acheter une nouveauté et la porter avec une pièce plus ancienne. J’espère qu’elles feront la même chose avec la collection Simone Rocha x H&M.»

SUR LA COLLABORATION

«Je suis fan de ce concept de H&M. Et je suis en excellente compagnie [avec d’anciens collaborateurs], dont Margiela, Alber Elbaz et Comme des Garçons! C’est excitant de pouvoir [créer une capsule] pour une génération qui n’a pas forcément la possibilité d’acheter mes vêtements. Et puis, je suis ravie d’être la première designer irlandaise à le faire!»

SUR LA COLLECTION

«Le timing de cette collaboration est vraiment spécial, car on a récemment fêté les 10 ans de la griffe. Cette collection nous a permis de célébrer les styles, les détails clés et les éléments qui font notre griffe et notre renommée, ce qui est formidable.»

