Depuis le lancement de sa marque éponyme, en 2012, Eliza Faulkner peaufine son art. Elle joue avec les volumes, qui viennent gonfler ses robes et les manches de ses hauts colorés, et ose les nuances franches. Sa collection printemps-été 2021 n’y fait pas exception. «Je ne suis jamais vraiment satisfaite de mon travail, et c’est pour ça que je continue, nous confie la designer. J’essaie toujours d’améliorer mes créations, c’est un projet sans fin.» Son style est original et facilement reconnaissable. Ce talent, Eliza Faulkner l’a notamment développé sur les bancs de la Central Saint Martins, célèbre école de mode de Londres où sont aussi passés Stella McCartney, Alexander McQueen, Phoebe Philo, Christopher Kane et bien d’autres. Dans la capitale anglaise, la créatrice en a d’ailleurs profité pour parfaire sa formation auprès de grands noms de l’industrie, dont Roland Mouret, Roksanda Ilinčić, ainsi qu’Erdem Moralioğlu, canadien comme elle, avant de revenir à Vancouver, sa ville natale, en 2011.