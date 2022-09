Eliza Faulkner célèbre ses 10 ans avec une nouvelle collection !

Depuis 2012, les créations de la designer Eliza Faulkner sont pensées, coupées et cousues à Montréal, tout en adoptant des pratiques éthiques et durables. Afin de souligner les 10 ans de la marque, cette dernière a lancé une collection automnale, qui reflète ce style audacieux développé au fil des années. On y retrouve les fameuses coupes bouffantes et surdimensionnées, les cols claudine et les silhouettes féminines aux couleurs flamboyantes.

« Pour fêter nos 10 ans, j’ai voulu créer une collection qui regroupe toutes mes choses préférées – il y a beaucoup de couleurs vives, de détails sportifs et de formes très féminines. Peu importe la saison ou les tendances du moment, ce sont tous des détails qui m’inspirent dans chaque collection que je conçois.» dit Eliza Faulkner

La première capsule de la collection automne-hiver 2022 est déjà disponible sur le site ElizaFaulkner.com . Zoom sur nos pièces coups de cœur !