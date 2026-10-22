Quelles ont été vos principales sources d’inspiration pour cette collection avec H&M? Comment avez-vous transposé l’esprit des pièces de haute couture ELIE SAAB dans cette collaboration?

Elie Saab: Cette collection est vraiment le reflet de ce que nous sommes je trouve. Chaque pièce porte en elle l’essence de notre identité: intemporelle, mais en constante évolution. J’ai l’impression qu’il y a un dialogue entre la modernité et les codes qui définissent notre maison. Au fil des années, j’ai eu le privilège d’habiller plusieurs générations de femmes, des grands-mères à leurs filles, puis à leurs petites-filles et il y a quelque chose de profondément émouvant à voir une pièce se transmettre d’une génération à l’autre, et de voir chacune se la réapproprier à sa manière. Cette idée de continuité, ces histoires et ces émotions partagées sont au cœur de la collection.

Entre les robes ornées de détails précieux, la dentelle délicate et les coupes impeccables, quelle est votre pièce coup de cœur?

Elie Saab: Je suis très heureux de la collection dans son ensemble, car chaque silhouette a sa propre signification, raconte une histoire et s’adresse à une femme différente, selon sa personnalité et le moment qu’elle traverse dans sa vie. Je trouve que chacune porte une part de l’identité de la maison alors il m’est difficile de choisir une pièce en particulier. Je préfère laisser aux clientes le plaisir de faire leurs propres découvertes!

Vous avez évoqué votre désir de créer une garde-robe qui accompagne les femmes à chaque étape de leur vie. Quelle émotion ou quel message souhaitiez-vous transmettre à travers cette collection?

Elie Saab: Pour moi, l’idée d’accompagner une femme à différents moments de sa vie était effectivement essentiel. Certaines pièces sont faciles à porter au quotidien, d’autres donnent un sentiment de confiance de soi et de féminité; d’autres encore sont plutôt destinées aux grandes occasions. Mais peu importe le cas de figure, je souhaitais que chaque silhouette incarne l’esprit d’Elie Saab : la féminité, l’élégance et une certaine idée de la beauté. Je veux qu’une femme ressente quelque chose lorsqu’elle enfile une de mes créations. Qu’elle se sente belle, confiante et unique. Cette émotion est toujours au cœur de mon travail.

Quels défis avez-vous rencontrés au cours du processus de création de cette collection?

Elie Saab: Ce fut un processus véritablement réjouissant. Je me suis investi personnellement dans chaque étape et j’ai pris beaucoup de plaisir à me plonger dans les moindres détails, avec le même soin et le même dévouement que pour mes propres collections. Le résultat rteste fidèle à l’identité de la maison, avec un équilibre entre structure et fluidité, une impression de légèreté et la richesse des ornements. À mes yeux, l’élégance est quelque chose de profondément personnel. Elle réside dans la relation qu’une femme entretient avec un vêtement, dans la façon dont elle se l’approprie. C’est ce que reflète cette collection, avec une polyvalence qui permet à chacune de trouver une pièce qui lui ressemble.