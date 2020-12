Nommé en l’honneur de la princesse Diana, de sac Lady Dior est devenu une pièce emblématique de la maison Dior. Depuis sa création en 1995, il est l’incarnation des valeurs et de l’esthétique de la griffe. À l’occasion de la cinquième édition de Dior Lady Art, la maison a demandé à dix artistes et collectifs du monde entier de réinventer le sac à leur manière, des matières aux motifs en passant par les charms. Une initiative qui donne naissance à des créations très audacieuses, futuristes et parfois inattendues. Cette année, les choix de Maria Grazia se sont portés sur Joel Andrianomearisoa, Judy Chicago, Gisela Colon, Song Dong, Bharti Kher, Mai-Thu Perret, Recycle Group, Chris Soal, Claire Tabouret et Olga Titus.

Le lancement de ces nouveaux sacs marque également le coup d’envoi d’une série d’épisodes de Dior Talks, le tout nouveau balado de la maison française. Chaque épisode célèbre un des artistes ayant participé à Dior Lady Art et leur travail unique.