Photographie: Royal Gilbert
Stylisme: Lauren Bockow
Mannequin: Taylor D. (Next Management)
Coiffure: Ledora Francis
Maquillage: Ingeborg
Assistance au stylisme: Emerson Applegate
Assistance à la photographie: Teague Shoup et Matt Coffey
Mode
ROYAL GILBERT
Cheveux
Les coupes abrégées ont la cote ces temps-ci. Comme plusieurs vous le diront: passer sous les ciseaux peut s’avérer profondément libérateur. Vous avez envie de faire le saut aussi? Voici notre petit guide pour trouver le style qui vous ira à la perfection.
Culture
Tout ce qu’on veut voir, lire et écouter ces temps-ci.
Soins
Si notre peau à tendance atopique nous mène la vie dure, une découverte scientifique majeure de Bioderma la rendra plus douce.