3 questions à Ann-Sofie Johansson, conseillère à la création chez H&M

Quelles ont été les réactions de vos consommateurs quant à l’initiative Innovation Stories?

Nous avons eu une réaction très positive face à l’initiative Innovation Stories depuis que nous avons lancé la plateforme au début de 2021. Innovation Stories est dédiée à la promotion de technologies et de processus de production plus durables, un sujet auquel nos clients sont très attachés et sur lequel ils souhaitent en savoir plus. Nous avons maintenant lancé cinq collections sous le concept d’Innovation Stories, chacune avec un objectif spécifique comme les fibres végétales ou la circularité. Nous avons aussi utilisé de nombreux matériaux et processus de pointe tout au long du processus. C’est passionnant pour nous, chez H&M, car nous nous engageons à tirer les leçons des Innovation Stories et à les mettre en œuvre dans d’autres secteurs de l’entreprise à l’avenir.

Quels ont été les plus grands défis à travers ce projet?

Avec Innovation Stories, nous nous sommes fixés comme défi de travailler avec des matériaux d’origine plus durable, ce qui semble simple, mais qui est un projet qui doit être envisagé dans une perspective à long terme. Nous passons souvent des années à suivre les progrès d’une innovation particulière afin qu’une fois qu’elle a atteint un niveau évolutif et qu’elle garantit la haute qualité que nous exigeons chez H&M, nous puissions l’utiliser dans nos collections. Par exemple, la soie est un élément sur lequel nous nous sommes concentrés ces dernières saisons, et nous sommes ravis d’avoir enfin pu utiliser de la soie recyclée, au toucher luxueux, dans cette dernière collection.

Pourriez-vous nous parler davantage du processus de création?

Innovation Stories dispose d’une équipe de création dédiée qui travaille en parallèle avec le département de développement durable de H&M pour proposer à nos clients les tissus les plus avant-gardistes et les processus les plus durables. L’équipe de création a un concept de mode pour chaque saison, souvent inspiré par un voyage, un film ou une exposition d’art, mais aussi par une humeur ou un sentiment. Dans le cas de la collection Innovation Cherish Waste, nous avons pensé à l’amour sous toutes ses formes et expressions. Nous travaillons ensuite à l’exécution d’une collection en utilisant les matériaux et les processus les plus durables à notre disposition, en dialogue avec l’équipe dédiée à la durabilité.