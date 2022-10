Coanimé par l’actrice québécoise Karine Vanasse ainsi que l’activiste, sommelière et mannequin canadienne, Grace Mahary, la cérémonie des Canadian Arts & Fashion Awards (CAFA) s’est tenu le 15 octobre dernier, à Toronto.

Le 8e gala annuel de remise de prix regroupait artistes, influenceurs et chefs d’entreprise de l’industrie de la mode, du Canada et d’ailleurs, afin de célébrer les lauréats et les récipiendaires de l’édition 2022. Retour en images sur les moments forts de cette incontournable soirée mode!